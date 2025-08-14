Україна повернула з полону 84 людини: дехто з них був в неволі понад 10 років – фото
У четвер, 14 серпня, Україна повернула з російського полону 84 людей – військових та цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, майже всім із повернених додому військових та цивільних потрібна медична допомога та значна реабілітація.
Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Також вдалося повернути додому військових, які обороняли Маріуполь.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це вже 67-й обмін полоненими. У його межах визволено 33 військових та 51 цивільного українця.
Особливість цього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений у Донецькій області ще у 2014 році.
Також додому повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.
Серед звільнених цивільних українців є 27-річний чоловік, якого росіяни незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.
Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.
З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися з березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.
Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких сім останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що серед звільнених – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Був поранений, але продовжив захищати Україну. Окупанти тривалий час утримували його в Оленівці.
- 3 серпня 2025 року Зеленський заявляв, що триває робота над списками в межах підготовки до нового обміну полоненими.
- 8 серпня повідомлялося, що МЗС Росії поширило чергову фейкову заяву, про те що нібито Україна "свідомо не забирає з РФ 1000 своїх полонених", а затримки в обмінах нібито пов’язані з "аморальністю Києва".
Коментарі (0)