Україна повернула з полону 84 людини: дехто з них був в неволі понад 10 років – фото

У четвер, 14 серпня, Україна повернула з російського полону 84 людей – військових та цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, майже всім із повернених додому військових та цивільних потрібна медична допомога та значна реабілітація.

Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Також вдалося повернути додому військових, які обороняли Маріуполь.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це вже 67-й обмін полоненими. У його межах визволено 33 військових та 51 цивільного українця.

Особливість цього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений у Донецькій області ще у 2014 році.

Також додому повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

Серед звільнених цивільних українців є 27-річний чоловік, якого росіяни незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.

З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися з березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.

Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких сім останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що серед звільнених – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Був поранений, але продовжив захищати Україну. Окупанти тривалий час утримували його в Оленівці.

