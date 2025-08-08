Росія бреше про нібито відмову України забирати 1000 військовополонених

Мета росіян шляхом інформаційної операції зірвати обмін "всіх на всіх", зазначили у Центрі при РНБО

Український військовий під час обміну полоненими (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Міністерство закордонних справ Росії поширило чергову фейкову заяву, про те що нібито Україна "свідомо не забирає з РФ 1000 своїх полонених", а затримки в обмінах нібито пов’язані з "аморальністю Києва". Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони.

У цій "заяві" російські пропагандисти також просувають фейкові наративи про те, що українські військові буцімто "мріють потрапити в полон" з початку служби.

Скриншот: ЦПД

"Заяви МЗС РФ є частиною інформаційної операції, яку проводить Росія для дискредитації процесу обмінів і посилення недовіри до української влади. Але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю", – наголосили в Центрі.

Там також підкреслили, що Україна неодноразово заявляла про готовність проводити обміни за формулою "всіх на всіх", однак саме позиція Росії блокує реалізацію цього підходу.

"Росія використовує тему військовополонених як інструмент політичного й інформаційного тиску. Мета – шляхом інформаційної операції зірвати обмін "всіх на всіх", – наголосили в ЦПД.

Напередодні росіяни запустили фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, аби дискредитувати процес обмінів.

У "зверненні", що поширювали окупанти, йдеться про буцімто "виключення окремих осіб зі списків на обмін" і небажання їх повертати.