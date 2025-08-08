Росія бреше про нібито відмову України забирати 1000 військовополонених
Міністерство закордонних справ Росії поширило чергову фейкову заяву, про те що нібито Україна "свідомо не забирає з РФ 1000 своїх полонених", а затримки в обмінах нібито пов’язані з "аморальністю Києва". Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони.
У цій "заяві" російські пропагандисти також просувають фейкові наративи про те, що українські військові буцімто "мріють потрапити в полон" з початку служби.
"Заяви МЗС РФ є частиною інформаційної операції, яку проводить Росія для дискредитації процесу обмінів і посилення недовіри до української влади. Але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю", – наголосили в Центрі.
Там також підкреслили, що Україна неодноразово заявляла про готовність проводити обміни за формулою "всіх на всіх", однак саме позиція Росії блокує реалізацію цього підходу.
"Росія використовує тему військовополонених як інструмент політичного й інформаційного тиску. Мета – шляхом інформаційної операції зірвати обмін "всіх на всіх", – наголосили в ЦПД.
Напередодні росіяни запустили фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, аби дискредитувати процес обмінів.
У "зверненні", що поширювали окупанти, йдеться про буцімто "виключення окремих осіб зі списків на обмін" і небажання їх повертати.
- У червні, після стамбульських домовленостей, Росія вдалась до провокацій перед проведенням обміну тілами загиблих. Урешті-решт, процес обміну тілами розпочали.
- У серпні окупанти запустили фейк, що Київ нібито не забирає з нейтральної території на кордоні з Грузією власних громадян, зокрема військовополонених і колишніх в’язнів.
- 3 серпня Зеленський повідомив, що триває робота над списками в межах підготовки до нового обміну полоненими. На цей час крайній, дев'ятий етап, таких обмінів відбувся 23 липня.
