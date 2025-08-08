Россия врет о якобы отказе Украины забирать 1000 военнопленных
Министерство иностранных дел России распространило очередное фейковое заявление, о том что якобы Украина "сознательно не забирает из РФ 1000 своих пленных", а задержки в обменах якобы связаны с "аморальностью Киева". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
В этом "заявлении" российские пропагандисты также продвигают фейковые нарративы о том, что украинские военные якобы "мечтают попасть в плен" с начала службы.
"Заявления МИД РФ являются частью информационной операции, которую проводит Россия для дискредитации процесса обменов и усиления недоверия к украинской власти. Но эти заявления не имеют ничего общего с реальностью", – отметили в Центре.
Там также подчеркнули, что Украина неоднократно заявляла о готовности проводить обмены по формуле "всех на всех", однако именно позиция России блокирует реализацию этого подхода.
"Россия использует тему военнопленных как инструмент политического и информационного давления. Цель – путем информационной операции сорвать обмен "всех на всех", – отметили в ЦПД.
Накануне россияне запустили фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, чтобы дискредитировать процесс обменов.
В "обращении", распространяемом оккупантами, говорится о якобы "исключении отдельных лиц из списков на обмен" и нежелании их возвращать.
- В июне, после стамбульских договоренностей, Россия прибегла к провокациям перед проведением обмена телами погибших. В конце концов, процесс обмена телами начался.
- В августе оккупанты запустили фейк, что Киев якобы не забирает с нейтральной территории на границе с Грузией собственных граждан, в том числе военнопленных и бывших заключенных.
- 3 августа Зеленский сообщил, что продолжается работа над списками в рамках подготовки к новому обмену пленными. На данный момент крайний, девятый этап, таких обменов состоялся 23 июля.
Комментарии (0)