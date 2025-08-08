Россия врет о якобы отказе Украины забирать 1000 военнопленных

Цель россиян путем информационной операции сорвать обмен "всех на всех", отметили в Центре при СНБО

Украинский военный во время обмена пленными (Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского)

Министерство иностранных дел России распространило очередное фейковое заявление, о том что якобы Украина "сознательно не забирает из РФ 1000 своих пленных", а задержки в обменах якобы связаны с "аморальностью Киева". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

В этом "заявлении" российские пропагандисты также продвигают фейковые нарративы о том, что украинские военные якобы "мечтают попасть в плен" с начала службы.

Скриншот: ЦПД

"Заявления МИД РФ являются частью информационной операции, которую проводит Россия для дискредитации процесса обменов и усиления недоверия к украинской власти. Но эти заявления не имеют ничего общего с реальностью", – отметили в Центре.

Там также подчеркнули, что Украина неоднократно заявляла о готовности проводить обмены по формуле "всех на всех", однако именно позиция России блокирует реализацию этого подхода.

"Россия использует тему военнопленных как инструмент политического и информационного давления. Цель – путем информационной операции сорвать обмен "всех на всех", – отметили в ЦПД.

Накануне россияне запустили фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, чтобы дискредитировать процесс обменов.

В "обращении", распространяемом оккупантами, говорится о якобы "исключении отдельных лиц из списков на обмен" и нежелании их возвращать.