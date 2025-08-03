Зеленский заявил, что продолжается работа над списками украинцев для нового обмена
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках подготовки к новому обмену, о котором было достигнуто соглашение с российской стороной, продолжается работа над списками. Об этом он написал в Telegram по итогам встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и главой Офиса Андреем Ермаком.
Как сообщил президент, на встрече обсуждался переговорный трек, а именно выполнение договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и подготовка новой встречи.
"Среди ключевых вопросов – продолжение обмена военнопленными. Достигнута договоренность об обмене 1200 человек, ведется работа над списками", – написал Зеленский.
Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы разблокировать возвращение украинских граждан.
"Мы выясняем данные по каждой фамилии", – сообщил он.
На совещании Умеров доложил о коммуникации с российским представителем, а Андрей Ермак – о взаимодействии с партнерами, в частности, США, которые помогают украинской дипломатии, а также об усилиях по возвращению детей, которые были похищены и вывезены в Россию.
- 2 июня на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
- Процесс обмена начался 9 июня. Тогда удалось вернуть домой первую группу раненых, тяжело больных и тех, кому было меньше 25 лет.
- 20 июня прошёл уже шестой этап обмена в рамках Стамбульских соглашений. Тогда также была возвращена группа раненых и тяжело больных защитников.
- 4 июля Украина вернула из плена тяжелобольных и защитников моложе 25 летДомой вернулись как защитники, так и мирные жители.
- 23 июля президент заявил о подготовке нового обмена пленных.
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