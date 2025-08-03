Зеленский заявил, что продолжается работа над списками украинцев для нового обмена

Состоялось совещание по выполнению договоренностей, достигнутых на переговорах с Россией в Стамбуле

Володимир Зеленский, Рустем Умеров и Андрей Ермак (Фото: Telegram Зеленского)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках подготовки к новому обмену, о котором было достигнуто соглашение с российской стороной, продолжается работа над списками. Об этом он написал в Telegram по итогам встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и главой Офиса Андреем Ермаком.

Как сообщил президент, на встрече обсуждался переговорный трек, а именно выполнение договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и подготовка новой встречи.

"Среди ключевых вопросов – продолжение обмена военнопленными. Достигнута договоренность об обмене 1200 человек, ведется работа над списками", – написал Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы разблокировать возвращение украинских граждан.

"Мы выясняем данные по каждой фамилии", – сообщил он.

На совещании Умеров доложил о коммуникации с российским представителем, а Андрей Ермак – о взаимодействии с партнерами, в частности, США, которые помогают украинской дипломатии, а также об усилиях по возвращению детей, которые были похищены и вывезены в Россию.