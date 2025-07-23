Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена пленными

Президент заявил, что украинские власти настроены продолжать работу по освобождению украинцев из российского плена

Обмен пленными (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Володимир Зеленський заявил, что 23 июля весь день продолжается подготовка к новому этапу обмена пленными. Об этом заявил глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

"Мы ждем наших дома. Очень важно, что, несмотря на все трудности, украинцы возвращаются домой. И по каждой фамилии мы проводим проверки, ищем всю информацию", – сказал Зеленский.

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По его словам, уже было немало случаев, когда парни числились в списках пропавших без вести, но украинские власти находили их в плену.

Президент также отметил, что в настоящее время в Турции уже проходят встречи украинской команды с турецкой стороной.

"О начале работы с турецкой стороной в Анкаре: ключевые вопросы безопасности, которые так важны для наших стран. Ежечасные доклады. Рассчитываем, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле – возможность сделать правильные шаги – не будет упущена", – заявил глава государства.

По его словам, украинские власти настроены продолжать работу по освобождению украинцев из российского плена, по возвращению украинских детей, по реальному прекращению огня.

"Приоритетом является подготовка встречи лидеров, и у нашей делегации есть необходимая сила для этого – директивы для обсуждения основных вопросов", – сказал президент.

Известно, что украинская и российская делегации 23 июля прибыли в дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров. На данный момент неизвестно, как долго будут длиться переговоры. По предварительной информации, они должны были начаться в 19:00.

До этого представители Украины уже встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.