Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена пленными
Президент Украины Володимир Зеленський заявил, что 23 июля весь день продолжается подготовка к новому этапу обмена пленными. Об этом заявил глава государства рассказал в вечернем видеообращении.
"Мы ждем наших дома. Очень важно, что, несмотря на все трудности, украинцы возвращаются домой. И по каждой фамилии мы проводим проверки, ищем всю информацию", – сказал Зеленский.
По его словам, уже было немало случаев, когда парни числились в списках пропавших без вести, но украинские власти находили их в плену.
Президент также отметил, что в настоящее время в Турции уже проходят встречи украинской команды с турецкой стороной.
"О начале работы с турецкой стороной в Анкаре: ключевые вопросы безопасности, которые так важны для наших стран. Ежечасные доклады. Рассчитываем, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле – возможность сделать правильные шаги – не будет упущена", – заявил глава государства.
По его словам, украинские власти настроены продолжать работу по освобождению украинцев из российского плена, по возвращению украинских детей, по реальному прекращению огня.
"Приоритетом является подготовка встречи лидеров, и у нашей делегации есть необходимая сила для этого – директивы для обсуждения основных вопросов", – сказал президент.
Известно, что украинская и российская делегации 23 июля прибыли в дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров. На данный момент неизвестно, как долго будут длиться переговоры. По предварительной информации, они должны были начаться в 19:00.
До этого представители Украины уже встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Процесс обмена начался 9 июня. Тогда удалось вернуть домой первую группу раненых, тяжело больных и тех, кому было меньше 25 лет.
- 20 июня прошёл уже шестой этап обмена в рамках Стамбульских соглашений. Тогда также была возвращена группа раненых и тяжело больных защитников.
- 4 июля Украина вернула из плена тяжелобольных и тех, кому меньше 25 лет, среди защитников.Домой вернулись как защитники, так и мирные жители.
- 23 июля президент Зеленский сообщил, что Украина ожидает нескольких обменов военнопленными и гражданскими пленными о которых Киев и Москва договорились во время второго раунда переговоров в Турции.
Комментарии (0)