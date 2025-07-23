Зеленський заявив про підготовку нового етапу обміну полоненими
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 23 липня цілий день триває підготовка до нового етапу обміну полоненими. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.
"Ми чекаємо наших удома. Дуже важливо, що, попри всі складнощі, українці повертаються додому. І за кожним прізвищем проводимо перевірки, шукаємо всю інформацію", – сказав Зеленський.
За його словами, вже було чимало випадків, коли хлопці були у списках зниклих безвісти, але українська влада знаходила їх у полоні.
Президент також зазначив, що зараз у Туреччині вже тривають зустрічі української команди з російською стороною.
"Про початок із турецькою стороною в Анкарі: ключові безпекові речі, які так важливі для наших країн. Щогодинні доповіді. Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована", – заявив глава держави.
За його словами, українська влада налаштована далі працювати для звільнення українців з російського полону, для повернення українських дітей, для реального припинення вогню.
"Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань", – сказав президент.
Відомо, що українська й російська делегації 23 липня прибули в палац Чираган у Стамбулі для проведення перемовин. Наразі невідомо, як довго триватимуть переговори. За попередньою інформацією, вони мали розпочатися о 19:00.
Перед цим представники України вже зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
- Процес обмінів розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших 25 років.
- 20 червня відбувся вже шостий етап обміну в рамках Стамбульських домовленостей. Тоді також повернули групу поранених та важкохворих захисників.
- 4 липня Україна повернула з полону важкохворих та молодших за 25 років захисників. Додому повернули як оборонців, так і цивільних.
- 23 липня президент Зеленський повідомив, що Україна очікує на декілька обмінів полоненими військовими та цивільними, про які Київ та Москва домовились під час другого раунду переговорів у Туреччині.
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