Україна очікує на декілька обмінів полоненими, про які домовились у Стамбулі

Фото: Офіс президента

Україна очікує на декілька обмінів полоненими військовими та цивільними, про які Київ та Москва домовились під час другого раунду переговорів у Туреччині, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних", – розповів глава держави.

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Координацією цієї роботи займається новопризначений секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, для процесу "залучені всі необхідні сили та інституції", заявив президент.

"Протягом весни-літа цього року вдалося значно активізувати обміни. Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших", – повідомив Зеленський.

Також були окремі доповіді про реабілітацію повернутих із полону, а також розслідування злочинів проти українських бранців.