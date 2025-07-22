Україна очікує на декілька обмінів полоненими, про які домовились у Стамбулі
Україна очікує на декілька обмінів полоненими військовими та цивільними, про які Київ та Москва домовились під час другого раунду переговорів у Туреччині, повідомив президент Володимир Зеленський.
"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних", – розповів глава держави.
Координацією цієї роботи займається новопризначений секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, для процесу "залучені всі необхідні сили та інституції", заявив президент.
"Протягом весни-літа цього року вдалося значно активізувати обміни. Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших", – повідомив Зеленський.
Також були окремі доповіді про реабілітацію повернутих із полону, а також розслідування злочинів проти українських бранців.
- Напередодні Зеленський повідомив, що третій раунд україно-російських переговорів у Туреччині відбудеться 23 липня.
В порядку денному нових переговорів буде повернення полонених та дітей, які були викрадені Росією, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів країн. Головою делегації знову став Умєров, але вже у статусі секретаря РНБО.
Єдиними реальними результатами двох стамбульських зустрічей стали великі обміни полоненими та тілами загиблих. Перед проведенням обміну тілами Україна стикнулась із провокаціями РФ. Згодом з'ясувалось, що Москва знову разом із полеглими захисниками передавала тіла окупантів.
- Нова зустріч у Туреччині відбудеться на тлі 50-денного ультиматуму Трампа до Росії та впровадження нової схеми з купівлею військової допомоги для України.
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