Украина ожидает несколько обменов пленными, о которых договорились в Стамбуле

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Украина ожидает несколько обменов пленными военными и гражданскими, о которых Киев и Москва договорились во время второго раунда переговоров в Турции, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских", – рассказал глава государства.

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Координацией этой работы занимается новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, для процесса "привлечены все необходимые силы и институты", заявил президент.

"В течение весны-лета этого года удалось значительно активизировать обмены. Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые содержались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны. Именно поэтому наша команда проверяет информацию по каждой фамилии. Ищем всех наших", – сообщил Зеленский.

Также были отдельные доклады о реабилитации возвращенных из плена, а также расследовании преступлений против украинских пленников.