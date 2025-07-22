Украина ожидает несколько обменов пленными, о которых договорились в Стамбуле
Украина ожидает несколько обменов пленными военными и гражданскими, о которых Киев и Москва договорились во время второго раунда переговоров в Турции, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских", – рассказал глава государства.
Координацией этой работы занимается новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, для процесса "привлечены все необходимые силы и институты", заявил президент.
"В течение весны-лета этого года удалось значительно активизировать обмены. Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые содержались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны. Именно поэтому наша команда проверяет информацию по каждой фамилии. Ищем всех наших", – сообщил Зеленский.
Также были отдельные доклады о реабилитации возвращенных из плена, а также расследовании преступлений против украинских пленников.
- Накануне Зеленский сообщил, что третий раунд украино-российских переговоров в Турции состоится 23 июля.
В повестке дня новых переговоров будет возвращение пленных и детей, похищенных Россией, а также подготовка встречи на уровне лидеров стран. Главой делегации снова стал Умеров, но уже в статусе секретаря СНБО.
Единственными реальными результатами двух стамбульских встреч стали большие обмены пленными и телами погибших. Перед проведением обмена телами Украина столкнулась с провокациями РФ. Впоследствии выяснилось, что Москва снова вместе с павшими защитниками передавала тела оккупантов.
- Новая встреча в Турции состоится на фоне 50-дневного ультиматума Трампа к России и введения новой схемы с покупкой военной помощи для Украины.
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