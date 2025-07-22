Зеленский поручил сформировать делегацию для новых переговоров с РФ – ее возглавит Умеров
Президент Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию секретарь Совета нацбезопасности и обороны и руководитель делегации Рустем Умеров, сообщил глава государства в Telegram.
В состав делегации войдут представители разведки, Министерства иностранных дел и Офиса президента.
Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренности о новой встрече в ближайшее время.
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать ради освобождения пленных и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров.
"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", – добавил президент.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации дипломатической работы с партнерами в Европе и США.
- 11 июля президент Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате. В то же время он отметил, что необходимо закончить процесс обменов, о котором договорились во время второй встречи в Стамбуле 2 июня.
- Новая встреча в Турции состоится на фоне 50-дневного ультиматума Трампа к России и внедрения новой схемы с покупкой военной помощи для Украины.
- 21 июля президент Зеленский сообщил, что третий раунд украино-российских переговоров в Турции состоится 23 июля.
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