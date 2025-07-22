Зеленский поручил сформировать делегацию для новых переговоров с РФ – ее возглавит Умеров

В состав делегации также войдут представители разведки, МИД и Офиса президента

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию секретарь Совета нацбезопасности и обороны и руководитель делегации Рустем Умеров, сообщил глава государства в Telegram.

В состав делегации войдут представители разведки, Министерства иностранных дел и Офиса президента.

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Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренности о новой встрече в ближайшее время.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать ради освобождения пленных и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров.

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", – добавил президент.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации дипломатической работы с партнерами в Европе и США.