Зеленський доручив сформувати делегацію для нових перемовин з Росією – її очолить Умєров
Президент Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин з російською стороною. Очолить делегацію секретар Ради нацбезпеки та оборони і керівник делегації Рустем Умєров, повідомив глава держави в Telegram.
До складу делегації увійдуть представники розвідки, Міністерства зовнішніх справ та Офісу президента.
Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.
Президент Зеленський наголосив, що Україна готова працювати заради звільнення полонених і повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів.
"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", – додав президент.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та США.
- 11 липня президент Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів на рівні лідерів у будь-якому форматі. Водночас він зазначив, що необхідно закінчити процес обмінів, про який домовилися під час другої зустрічі у Стамбулі 2 червня.
- Нова зустріч у Туреччині відбудеться на тлі 50-денного ультиматуму Трампа до Росії та впровадження нової схеми з купівлею військової допомоги для України.
- 21 липня президент Зеленський повідомив, що третій раунд україно-російських переговорів у Туреччині відбудеться 23 липня.
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