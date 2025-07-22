Зеленський доручив сформувати делегацію для нових перемовин з Росією – її очолить Умєров

До складу делегації також увійдуть представники розвідки, МЗС та Офісу президента

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин з російською стороною. Очолить делегацію секретар Ради нацбезпеки та оборони і керівник делегації Рустем Умєров, повідомив глава держави в Telegram.

До складу делегації увійдуть представники розвідки, Міністерства зовнішніх справ та Офісу президента.

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Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.

Президент Зеленський наголосив, що Україна готова працювати заради звільнення полонених і повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів.

"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", – додав президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та США.