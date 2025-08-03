Зеленський заявив, що триває робота над списками українців для нового обміну
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах підготовки до нового обміну, про який була досягнена домовленість з російською стороною, триває робота над списками. Про це він написав у Telegram за результатами наради з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком.
Як повідомив президент, на нараді обговорювалися переговорний трек, а саме виконання домовленостей, яких було досягнуто у Стамбулі, та підготовка нової зустрічі.
"Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками", – написав Зеленський.
Він додав, що Україна працює над тим, щоб розблокувати повернення цивільних українців.
"З’ясовуємо дані по кожному прізвищу", – повідомив він.
На нараді Умєров доповів про комунікацію з російським представником, а Єрмак – про взаємодію з партнерами, зокрема США, які допомагають українській дипломатії, а також про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.
- 2 червня на переговорах у Стамбулі Росія та Україна домовилися про великий обмін полоненими.
- Процес обмінів розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших за 25 років.
- 20 червня відбувся вже шостий етап обміну в межах Стамбульських домовленостей. Тоді також повернули групу поранених та тяжкохворих захисників.
- 4 липня Україна повернула з полону важкохворих та молодших за 25 років захисників. Додому повернули як оборонців, так і цивільних.
- 23 липня президент заявив про підготовку нового обміну полонених.
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