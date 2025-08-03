Зеленський заявив, що триває робота над списками українців для нового обміну

Відбулася нарада щодо виконання домовленостей, яких було досягнуто на переговорах з Росією у Стамбулі

Володимир Зеленський, Рустем Умєров та Андрій Єрмак (Фото: Telegram Зеленського)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах підготовки до нового обміну, про який була досягнена домовленість з російською стороною, триває робота над списками. Про це він написав у Telegram за результатами наради з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком.

Як повідомив президент, на нараді обговорювалися переговорний трек, а саме виконання домовленостей, яких було досягнуто у Стамбулі, та підготовка нової зустрічі.

"Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками", – написав Зеленський.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб розблокувати повернення цивільних українців.

"З’ясовуємо дані по кожному прізвищу", – повідомив він.

На нараді Умєров доповів про комунікацію з російським представником, а Єрмак – про взаємодію з партнерами, зокрема США, які допомагають українській дипломатії, а також про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.