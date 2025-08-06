РФ запустила "обращение" якобы от пленных украинцев, чтобы дискредитировать обмены – ЦПД
Россияне запустили фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, чтобы дискредитировать процесс обменов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
В "обращении", которое распространяют оккупанты, говорится о якобы "исключении отдельных лиц из списков на обмен" и нежелании их возвращать.
В ЦПД опровергли эту информацию: "Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными".
В ведомстве отметили, что такой фейк – это очередной шаг пропаганды РФ, чтобы подорвать доверие к официальным институциям Украины и дискредитировать механизмы обмена пленными.
- В июне, после стамбульских договоренностей, Россия прибегла к провокациям перед проведением обмена телами погибших. В конце концов, процесс обмена телами начался.
- В августе оккупанты запустили фейк, что Киев якобы не забирает с нейтральной территории на границе с Грузией собственных граждан, в том числе военнопленных и бывших заключенных.
- 3 августа Зеленский сообщил, что продолжается работа над списками в рамках подготовки к новому обмену пленными. На данный момент крайний, девятый этап, таких обменов состоялся 23 июля.
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