РФ запустила "обращение" якобы от пленных украинцев, чтобы дискредитировать обмены – ЦПД

Этим оккупанты хотят подорвать доверие к официальным институтам Украины и дискредитировать механизмы обмена пленными, отметили в Центре при СНБО

Украинские защитники во время обмена пленными 4 июля (Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского)

Россияне запустили фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, чтобы дискредитировать процесс обменов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

В "обращении", которое распространяют оккупанты, говорится о якобы "исключении отдельных лиц из списков на обмен" и нежелании их возвращать.

Скриншот: ЦПД

В ЦПД опровергли эту информацию: "Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными".

В ведомстве отметили, что такой фейк – это очередной шаг пропаганды РФ, чтобы подорвать доверие к официальным институциям Украины и дискредитировать механизмы обмена пленными.