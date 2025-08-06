РФ запустила фейкове "звернення" нібито від українських полонених, аби дискредитувати обміни – ЦПД

Цим окупанти хочуть підірвати довіру до офіційних інституцій України та дискредитувати механізми обміну полоненими, зазначили у Центрі при РНБО

Українські захисники під час обміну полоненими 4 липня (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Росіяни запустили фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, аби дискредитувати процес обмінів. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.

У "зверненні", яке поширюють окупанти, йдеться про буцімто "виключення окремих осіб зі списків на обмін" і небажання їх повертати.

Скриншот: ЦПД

У ЦПД спростували цю інформацію: "Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". Росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими".

У відомстві зауважили, що такий фейк – це черговий крок пропаганди РФ, аби підірвати довіру до офіційних інституцій України та дискредитувати механізми обміну полоненими.