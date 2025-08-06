РФ запустила фейкове "звернення" нібито від українських полонених, аби дискредитувати обміни – ЦПД
Росіяни запустили фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, аби дискредитувати процес обмінів. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.
У "зверненні", яке поширюють окупанти, йдеться про буцімто "виключення окремих осіб зі списків на обмін" і небажання їх повертати.
У ЦПД спростували цю інформацію: "Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". Росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими".
У відомстві зауважили, що такий фейк – це черговий крок пропаганди РФ, аби підірвати довіру до офіційних інституцій України та дискредитувати механізми обміну полоненими.
- У червні, після стамбульських домовленостей, Росія вдалась до провокацій перед проведенням обміну тілами загиблих. Врешті-решт, процес обміну тілами розпочалися.
- У серпні окупанти запустили фейк, що Київ нібито не забирає з нейтральної території на кордоні з Грузією власних громадян, зокрема військовополонених і колишніх в’язнів.
- 3 серпня Зеленський повідомив, що триває робота над списками в межах підготовки до нового обміну полоненими. На цей час крайній, дев'ятий етап, таких обмінів відбувся 23 липня.
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