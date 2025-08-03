РФ поширює фейк про відмову Києва забрати українців на кордоні з Грузією – ЦПД
Російські пропагандисти поширюють фейк, що Київ нібито не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема військовополонених і колишніх в’язнів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
У дезінформації йдеться, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску Верхній Ларс, що в Грузії на кордоні з Росією.
"Мета фейку – дискредитувати Україну як державу, що нібито "кидає своїх", – заявили у ЦПД.
За даними центру, в цій ситуації усі громадяни України, які мають підтверджувальні документи, отримують допомогу і повертаються додому.
"Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України – консул не має підстав оформлювати документи", – пояснив Центр.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.
Рішення про в'їзд таких людей з території Росії до Грузії ухвалює грузинська сторона.
У ЦПД додали, що з початку цієї ситуації Україна діє системно: питанням займаються Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Головне управління розвідки, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсмен.
- 19 липня Сибіга доповів Зеленському щодо ситуації з українцями, яких Росія депортує до Грузії. Дипломати займаються організацією транзиту громадян до України.
- У той же день міністр МЗС закликав Росію відправляти українців не на кордон з Грузією, а одразу на кордон з Україною.
Коментарі (0)