Сибіга: Публічно пропонуємо Кремлю відправляти українців до кордону України, а не Грузії

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Росії відправляти українців не на кордон з Грузією, а одразу на кордон з Україною. Про це повідомило МЗС.

Ця пропозиція передана як напряму, так і через міжнародні організації офіційними каналами, зазначив міністр.

"Щоб уникнути подальших ускладнень, ми публічно пропонуємо Росії передавати цих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною. Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити", – сказав він.

За словами Сибіги, Україна наразі активно співпрацює з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути решту громадян до України. Проте він зазначив, що немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих.

Міністр повідомив, що з червня і так зросла кількість депортованих українців, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією. Через це десятки людей застрягли в транзитній зоні, а багато хто з них не має належних документів.

Консули України наразі активно працюють, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову.

"43 громадянина, включаючи колишнього політв’язня Андрія Коломійця, вже були евакуйовані цим шляхом. Однак інші досі перебувають у складних умовах на кордоні", – повідомив Сибіга.