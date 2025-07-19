Сибига: Публично предлагаем Кремлю отправлять украинцев к границе Украины, а не Грузии
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Россию отправлять украинцев не на границу с Грузией, а сразу на границу с Украиной. Об этом сообщило МИД.
Это предложение передано как напрямую, так и через международные организации по официальным каналам, отметил министр.
"Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем России передавать этих украинских граждан непосредственно на границу с Украиной. Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать", – сказал он.
По словам Сибиги, Украина сейчас активно сотрудничает с грузинской и молдавской сторонами, чтобы вернуть остальных граждан в Украину. Однако он отметил, что нет никакой гарантии, что Россия не увеличит количество депортированных.
Министр сообщил, что с июня и так возросло количество депортированных украинцев, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией. Из-за этого десятки людей застряли в транзитной зоне, а многие из них не имеют надлежащих документов.
Консулы Украины сейчас активно работают, чтобы предоставить этим лицам документы и обеспечить их транзит в Украину через Молдову.
"43 гражданина, включая бывшего политзаключенного Андрея Коломийца, уже были эвакуированы этим путем. Однако другие до сих пор находятся в сложных условиях на границе", – сообщил Сибига.
- 11 июля МИД сообщило, что после 10 лет незаконного заключения в России в Украину вернулся Андрей Коломиец. 7 июля оккупанты депортировали украинца в Грузию без документов.
- Консульство Украины в Грузии оформило ему все необходимые документы. После этого посольства Украины в Грузии и Молдове организовали возвращение мужчины домой.
- 19 июля Сибига доложил Зеленскому относительно ситуации с украинцами, которых Россия депортирует в Грузию. Дипломаты занимаются организацией транзита граждан в Украину.
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