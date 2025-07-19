Сибига: Публично предлагаем Кремлю отправлять украинцев к границе Украины, а не Грузии

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Россию отправлять украинцев не на границу с Грузией, а сразу на границу с Украиной. Об этом сообщило МИД.

Это предложение передано как напрямую, так и через международные организации по официальным каналам, отметил министр.

"Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем России передавать этих украинских граждан непосредственно на границу с Украиной. Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать", – сказал он.

По словам Сибиги, Украина сейчас активно сотрудничает с грузинской и молдавской сторонами, чтобы вернуть остальных граждан в Украину. Однако он отметил, что нет никакой гарантии, что Россия не увеличит количество депортированных.

Министр сообщил, что с июня и так возросло количество депортированных украинцев, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией. Из-за этого десятки людей застряли в транзитной зоне, а многие из них не имеют надлежащих документов.

Консулы Украины сейчас активно работают, чтобы предоставить этим лицам документы и обеспечить их транзит в Украину через Молдову.

"43 гражданина, включая бывшего политзаключенного Андрея Коломийца, уже были эвакуированы этим путем. Однако другие до сих пор находятся в сложных условиях на границе", – сообщил Сибига.