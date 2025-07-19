Сибига доложил Зеленскому о ситуации с украинцами, которых Россия депортирует в Грузию

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги, в частности относительно ситуации с гражданами Украины, которых Россия депортирует в Грузию. О встрече сообщил Офис президента.

Зеленский и Сибига подытожили работу с партнерами в Европейском Союзе по 18-му пакету санкций. Зеленский поручил синхронизировать пакет в украинской юрисдикции.

"Работаем также со странами Европы вне ЕС, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам", – добавил глава государства.

Также Сибига рассказал о договоренностях с США, которые сейчас в работе. Украина рассчитывает на результаты и укрепление сотрудничества с Америкой, готовит на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности относительно дальнейших отношений с США, акцентировал Зеленский.

"Также министр доложил о ситуации в приграничье между Россией и Грузией относительно граждан Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны. В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории", – сообщил президент.

Сейчас дипломаты занимаются организацией транзита граждан в Украину.

Обсудили президент с министром и назначение новых послов Украины в странах-партнерах.

11 июля 2025 года МИД сообщил, что после 10 лет незаконного заключения в России в Украину вернулся Андрей Коломиец. 7 июля оккупанты депортировали украинца в Грузию без документов.

Консульство Украины в Грузии оформило ему все необходимые документы. После этого посольства Украины в Грузии и Молдове организовали возвращение мужчины домой.