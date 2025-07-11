Политзаключенный Андрей Коломиец вернулся в Украину после 10 лет заключения в России

Андрей Коломийцев вернулся в Украину транзитом через Грузию и Молдову

Андрей Коломиец (Фото: Cуспільне)

Андрей Коломиец после 10 лет незаконного заключения в России вернулся в Украину. Сегодня он пересек молдово-украинскую границу, сообщил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондентка LIGA.net.

По его словам, Андрей Коломиец вернулся в Украину транзитом через Грузию и Молдову.

"Как только посольство Украины в Грузии узнало о том, что этот человек находится в пункте регистрации, консулы немедленно связались с ним и выяснили, что у него нет документов, удостоверяющих личность. Собственно, это и было причиной его пребывания в этом пункте регистрации", – рассказал Тихий.

Консульство Украины в Грузии оформило ему все необходимые документы. После этого посольства Украины в Грузии и Молдове организовали переезд Андрея Коломийца в Грузию и последующее переселение в Молдову.

По состоянию на данный момент он уже находится на территории Украины.

Андрей Коломиец был признан виновным 10 июня 2016 года и приговорен к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, а также в хранении наркотических веществ. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии, а затем перевезли в Крым.

Андрей Коломиец вышел из колонии в Краснодаре 15 января 2025 года. Однако сразу после освобождения его задержали и отправили в Центр временного содержания иностранцев МВД РФ в Гулькевичском районе.

На следующий день российский суд решил оставить его в Центре до 14 апреля. А уже в конце месяца Крымская правозащитная группа сообщила, что этот срок продлили еще на 90 суток.

После истечения срока пребывания Россия депортировала Коломийца в Грузию без документов 7 июля.

Его несколько дней держали на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе, в Северной Осетии. Коломиец жаловался на нечеловеческие условия содержания в буферной зоне. А 10 июля ему оформили необходимые украинские документы.