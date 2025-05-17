Россия приговорила австралийца к 13 годам тюрьмы. Австралия осуждает и обещает освободить

В Австралии заявили России, что их гражданин – военнопленный и отношение к нему должно быть соответствующее

Оскар Дженкис (скриншот видео)

В Австралии раскритиковали приговор суда непризнанной террористической "Луганской народной республики" австралийцу за участие в боевых действиях на стороне украинских войск. Министр иностранных дел страны Пенни Вонг назвала судебный процесс фиктивным, передает Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По ее словам, правительство Австралии "потрясено фиктивным судебным процессом и 13-летним приговором", вынесенным 33-летнему Оскару Дженкинсу.

"Будучи полноправным военнослужащим регулярных Вооруженных сил Украины, Дженкинс является военнопленным. Правительство Австралии ясно дало понять России, что ему должна быть предоставлена ​​защита, предоставляемая ему как военнопленному. Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение", – заявила глава МИД.

По ее словам, правительство Австралии намерено сотрудничать с Украиной и Международным комитетом Красного Креста, чтобы добиться освобождения Дженкинса.

Гражданин Австралии перед поездкой в Украину работал учителем в Мельбурне. Как утверждает российская пропаганда, Дженкинс служил в ВСУ якобы в период с марта по декабрь 2024 года. А 16 декабря 2024 он пропал возле Николаевки Луганской области.

16 мая 2025 года российский суд приговорил его к 13 годам тюрьмы и признал "наемником", который воевал на стороне Украины против РФ. Сообщается, что Дженкинс будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима.

Оскар Дженкинс (Фото: Oscar Jenkins/Instagram)