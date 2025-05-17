Россия приговорила австралийца к 13 годам тюрьмы. Австралия осуждает и обещает освободить
В Австралии раскритиковали приговор суда непризнанной террористической "Луганской народной республики" австралийцу за участие в боевых действиях на стороне украинских войск. Министр иностранных дел страны Пенни Вонг назвала судебный процесс фиктивным, передает Reuters.
По ее словам, правительство Австралии "потрясено фиктивным судебным процессом и 13-летним приговором", вынесенным 33-летнему Оскару Дженкинсу.
"Будучи полноправным военнослужащим регулярных Вооруженных сил Украины, Дженкинс является военнопленным. Правительство Австралии ясно дало понять России, что ему должна быть предоставлена защита, предоставляемая ему как военнопленному. Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение", – заявила глава МИД.
По ее словам, правительство Австралии намерено сотрудничать с Украиной и Международным комитетом Красного Креста, чтобы добиться освобождения Дженкинса.
Гражданин Австралии перед поездкой в Украину работал учителем в Мельбурне. Как утверждает российская пропаганда, Дженкинс служил в ВСУ якобы в период с марта по декабрь 2024 года. А 16 декабря 2024 он пропал возле Николаевки Луганской области.
16 мая 2025 года российский суд приговорил его к 13 годам тюрьмы и признал "наемником", который воевал на стороне Украины против РФ. Сообщается, что Дженкинс будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима.
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