"Мы – третий Луганский!". Пограничники взяли в плен россиян, выдававших себя за украинцев
На Купянском направлении пограничники задержали двух российских оккупантов, которые пытались выдать себя за украинских военных, чтобы избежать плена. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Сообщается, что на оккупантах были нарукавные знаки Луганского отряда, но пограничники выяснили, что это бывшие заключенные из России, которые сейчас служат в подразделении "Шторм-Z" 25-го гвардейского мотострелкового полка РФ.
"Я сразу спрашиваю, кто такие. Они говорят: "Да мы третий Луганский, третий Луганский, уходите, здесь много дронов!". Очень так по-русски", – рассказал один из пограничников.
Его побратим подтвердил, что у мужчин "очень было слышно российский акцент".
По словам украинских бойцов, россияне затруднились ответить, из какого они города или села. После того как один из пограничников произвел предупредительный выстрел, мужчины сообщили, что они являются гражданами РФ.
- 21 апреля военные ДШУ показали видео с новыми пленными россиянами с Курского направления. Отмечается, что операция продолжается.
- 24 апреля бойцы ССО уничтожили до 25 военных КНДР в ближнем бою в Курской области и показали видео.
- 8 мая бойцы ГУР с помощью FPV-дронов отбили собратьев из российского плена прямо на поле боя.