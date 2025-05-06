Работнику колонии РФ сообщили о подозрении за издевательство над украинскими пленными

Фигурант дела подозревается в нарушении законов и обычаев войны

Иллюстративное фото: Depositphotos

Подозрение объявлено оперативному работнику исправительной колонии номер семь Федеральной службы исполнения наказаний РФ, издевавшегося над украинскими пленными. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, которое проводит Главное следственное управление Службы безопасности Украины, в колонии системно совершали сексуальное, физическое и психологическое насилие над находившимися в плену украинскими военными и гражданскими.

Пленных заставляли имитировать сексуальные акты, содержали без одежды, способствуя распространению заболеваний, травили служебными собаками, пытали электрическим током и создавали условия, причинявшие тяжкие страдания и вред здоровью.

Как сообщил Офис генпрокурора, подозреваемый совершал противозаконные действия по предварительному сговору с руководством, работниками администрации, охранниками и другим персоналом колонии, а также осужденными. Их личности еще не установлены.

Работнику колонии сообщено о подозрении в совершении нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.