Работнику колонии РФ сообщили о подозрении за издевательство над украинскими пленными
Подозрение объявлено оперативному работнику исправительной колонии номер семь Федеральной службы исполнения наказаний РФ, издевавшегося над украинскими пленными. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, которое проводит Главное следственное управление Службы безопасности Украины, в колонии системно совершали сексуальное, физическое и психологическое насилие над находившимися в плену украинскими военными и гражданскими.
Пленных заставляли имитировать сексуальные акты, содержали без одежды, способствуя распространению заболеваний, травили служебными собаками, пытали электрическим током и создавали условия, причинявшие тяжкие страдания и вред здоровью.
Как сообщил Офис генпрокурора, подозреваемый совершал противозаконные действия по предварительному сговору с руководством, работниками администрации, охранниками и другим персоналом колонии, а также осужденными. Их личности еще не установлены.
Работнику колонии сообщено о подозрении в совершении нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
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