Працівнику колонії РФ повідомили про підозру за знущання з українських полонених

Фігурант справи підозрюється у порушенні законів і звичаїв війни

Ілюстративне фото: Depositphotos

Підозру оголошено оперативному працівнику виправної колонії номер сім Федеральної служби виконання покарань РФ, який знущався з українських полонених. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними слідства, яке проводить Головне слідче управління Служби безпеки України, в колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні.

Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю.

Як повідомив Офіс генпрокурора, підозрюваний вчиняв протизаконні дії за попередньою змовою з керівництвом, працівниками адміністрації, охоронцями та іншим персоналом колонії, а також засудженими. Їхні особи ще не встановлені.

Працівнику колонії повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.