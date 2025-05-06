Працівнику колонії РФ повідомили про підозру за знущання з українських полонених
Підозру оголошено оперативному працівнику виправної колонії номер сім Федеральної служби виконання покарань РФ, який знущався з українських полонених. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, яке проводить Головне слідче управління Служби безпеки України, в колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні.
Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю.
Як повідомив Офіс генпрокурора, підозрюваний вчиняв протизаконні дії за попередньою змовою з керівництвом, працівниками адміністрації, охоронцями та іншим персоналом колонії, а також засудженими. Їхні особи ще не встановлені.
Працівнику колонії повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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