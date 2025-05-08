Бойцы ГУР освободили побратимов из российского плена прямо на поле боя – детали и видео

Шеврон ГУР (Фото: Пресс-служба Офиса президента)

Спецназовцы Главного управления разведки с помощью FPV-дронов отбили побратимов из российского плена прямо на поле боя. Видео и детали сделки опубликовали в соцсетях ГУР.

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Трое бойцов подразделения "Артан Х" спецподразделения ГУР отправились на диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247 десантно-штурмового полка российских оккупационных войск.

Добравшись до российских позиций, бойцы "Артана Х" столкнулись с группой россиян и вступили в ближний бой – трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

По словам спецназовцев, во время боя россияне использовали неизвестное химическое вещество. Из-за отравления газом украинские бойцы потеряли способность к бою и попали в плен. С места боя, находившегося на открытой местности, враг начал отступать в сторону населенного пункта, контролируемого войсками РФ. Это движение было зафиксировано аэроразведчиками подразделений ГУР.

"В момент, когда российские десантники с нашими пленными достались первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из "Артана" и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят – Кеца, Анубиса и Ключика", – рассказал командир подразделения "Артан Х".

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После ликвидации первого российского десантника один из пленных бойцов ГУР с позывным Кеца воспользовался хаосом и паникой среди оккупантов, отметили военные.

"Я дождался удачного момента и ускользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится. Очень ад в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV – это было невероятное ощущение. Очень благодарен побратимам, что не оставили на произвол судьбы."

Впоследствии второй десантник был ликвидирован дронами, а третий укрылся под грузовиком, но и он не избежал удара. После уничтожения врага украинские бойцы получили инструкции по эвакуации и смогли выйти с оккупированной территории.

"Освобожденные бойцы "Артана Х" вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас все проходят лечение от ожогов, нанесенных российскими химикатами", – подытожили в ГУР.

21 апреля военные ДШУ показали видео с новыми пленными россиянами из Курского направления. Отмечается, что операция продолжается.

24 апреля бойцы ССО уничтожили до 25 военных КНДР в ближнем бою в Курской области и показали видео.