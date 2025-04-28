Украинские пограничники с помощью БпЛА освободили троих военных из плена – видео
Украинским пограничникам удалось освободить из плена троих военных, которых захватили россияне. Видео работы показали в Госпогранслужбе и отметили, что это была уникальная операция.
Сообщается, что операторы разведывательных дронов обнаружили группу российских оккупантов, которые взяли в плен трех украинских воинов. На подкрепление оперативно прибыли экипажи БпЛА 1-й отдельной танковой Сиверской бригады.
Благодаря "ювелирным" и слаженным сбросам пограничники заставили врага убежать и бросить пленных.
Далее с помощью беспилотников освобожденных бойцов удалось вывести к безопасным позициям.
- 21 апреля военные ДШУ показали видео с новыми пленными россиянами с Курского направления. Отмечается, что операция продолжается.
- 24 апреля бойцы ССО уничтожили до 25 военных КНДР в ближнем бою в Курской области и показали видео.