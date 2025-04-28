Українські прикордонники за допомогою БпЛА звільнили трьох військових з полону – відео

Український прикордонник (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Українським прикордонникам вдалося звільнити з полону трьох військових, яких захопили росіяни. Відео роботи показали в Держприкордонслужбі та зазначили, що це була унікальна операція.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Повідомляється, що оператори розвідувальних дронів виявили групу російських окупантів, які взяли в полон трьох українських воїнів. На підкріплення оперативно прибули екіпажі БпЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Завдяки "ювелірним" і злагодженим скидам прикордонники змусили ворога втекти й залишити полонених.

Далі за допомогою безпілотників звільнених бійців вдалося вивести до безпечних позицій.