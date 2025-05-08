Бійці ГУР звільнили побратимів з російського полону прямо на полі бою – деталі та відео

Шеврон ГУР (Фото: Пресслужба Офісу президента)

Спецпризначенці Головного управління розвідки за допомогою FPV-дронів відбили побратимів з російського полону прямо на полі бою. Відео та деталі операції опублікували у соцмережах ГУР.

Троє бійців підрозділу "Артан Х" спецпідрозділу ГУР вирушили на диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ.

Діставшись російських позицій, бійці "Артану Х" зіштовхнулися з групою росіян та вступили у ближній бій ― троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників.

За словами спецпризначенців, під час бою росіяни використали невідому хімічну речовину. Через отруєння газом українські бійці втратили здатність до бою і потрапили в полон. З місця бою, яке було на відкритій місцевості, ворог почав відступати в бік населеного пункту, що контролюється військами РФ. Цей рух був зафіксований аеророзвідниками підрозділів ГУР.

"У момент, коли російські десантники з нашими полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували FPV-дронами майстри з "Артану" та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців – Кеца, Анубіса та Ключика", – розповів командир підрозділу "Артан Х" з позивним Фаворит.

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Після ліквідації першого російського десантника один із полонених бійців ГУР із позивним Кеца скористався хаосом і панікою серед окупантів, зазначили військові.

"Я дочекався вдалого моменту і вислизнув, знайшов укриття в одній зі зруйнованих будівель і став чекати, чим все закінчиться. Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV – це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону", – розповів Кеца.

Згодом другий десантник був ліквідований дронами, а третій сховався під вантажівкою, але й він не уникнув удару. Після знищення ворога українські бійці отримали інструкції для евакуації та змогли вийти з окупованої території.

"Звільнені бійці "Артану Х" повернулись із трофейною зброєю та важливими даними. Зараз усі проходять лікування від опіків, завданих російськими хімікатами", – підсумували в ГУР.

21 квітня військові ДШВ показали відео з новими полоненими росіянами з Курського напрямку. Зазначається, що операція триває.

24 квітня бійці ССО знищили до 25 військових КНДР у ближньому бою в Курській області й показали відео.