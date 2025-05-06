Україна повернула з полону 205 воїнів – фото

Серед тих, кого обміняли, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту

Український воїн, що повернувся з полону (Фото: Володимир Зеленський)

Відбувся обмін полонених, завдяки якому Україна повернула з полону 205 воїнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед тих, кого обміняли, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.

"Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності", – написав Зеленський.

Президент подякував всім, хто працював над обміном, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам, які виступали посередником.

"Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обов'язково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", – написав президент.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський