Від початку великої війни Україна повернула з полону РФ понад 4000 людей – Зеленський

Президент наголосив, що повернення українців із російського полону є одним із найперших кроків на шляху до миру

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна від початку повномасштабної війни повернула з російського полону 4306 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Вже більше ніж три роки, майже увесь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб – усі служби, які повертають полонених. Вже більше ніж 4000 людей повернули: 4306. І повернемо всіх", – сказав він.

Зеленський зазначив, що, говорячи з американськими та іншими союзниками про завершення війни, Україна торкається питання звільнення українців із полону РФ. За його словами, це є одним із перших кроків на шляху до миру.

19 березня Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 175 на 175. Ще 22 українські військові повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.

15 січня 2025 року СБУ опублікувала кадри повернення з російського полону 25 тяжкопоранених та тяжкохворих військових та цивільних у межах обміну.

Тоді, зокрема, вдалося повернути "азовця" з відкритою формою туберкульозу.

5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців.