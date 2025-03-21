С начала большой войны Украина вернула из плена РФ более 4000 человек – Зеленский

Президент подчеркнул, что возвращение украинцев из российского плена является одним из первых шагов на пути к миру

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина с начала полномасштабной войны вернула из российского плена 4306 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Уже более трех лет, почти все время этой войны, работает наш Координационный штаб – все службы, которые возвращают пленных. Уже более 4000 человек вернули: 4306. И вернем всех", – сказал он.

Зеленский отметил, что, говоря с американскими и другими союзниками о завершении войны, Украина затрагивает вопрос освобождения украинцев из плена РФ. По его словам, это один из первых шагов на пути к миру.

19 марта Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.

15 января 2025 года СБУ опубликовала кадры возвращения из российского плена 25 тяжелораненых и тяжелобольных военных и гражданских в рамках обмена.

Тогда, в частности, удалось вернуть азовца с открытой формой туберкулеза.

5 февраля Украина вернула из российского плена 150 военнослужащих.