С начала большой войны Украина вернула из плена РФ более 4000 человек – Зеленский
Украина с начала полномасштабной войны вернула из российского плена 4306 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Уже более трех лет, почти все время этой войны, работает наш Координационный штаб – все службы, которые возвращают пленных. Уже более 4000 человек вернули: 4306. И вернем всех", – сказал он.
Зеленский отметил, что, говоря с американскими и другими союзниками о завершении войны, Украина затрагивает вопрос освобождения украинцев из плена РФ. По его словам, это один из первых шагов на пути к миру.
19 марта Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.
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