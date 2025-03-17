Сибига обсудил с министром Южной Кореи будущее северокорейских военнопленных

Чо Тэ Юл (Фото: ЕРА/YONHAP)

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой, во время которого они обсудили сотрудничество по обращению с северокорейскими военнопленными. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

Отмечается, что Чо Тэ Юль подтвердил обязательство поддерживать украинский народ и заявил, что Сеул готов принять северокорейских военнопленных, захваченных Украиной, если они выразят желание переехать в Южную Корею.

В прошлом месяце журналисты американской газеты The Wall Street Journal взяли интервью у северокорейских военных, которых Силы обороны взяли в плен на Курском направлении. Оба корейца тогда утверждали, что им никто не платил за участие в боях. В целом они думали, что едут воевать против армии Южной Кореи, которая якобы помогала Украине.

Военнопленные тогда также признали, что возвращение их или их сослуживцев в Северную Корею может быть опасным них же.