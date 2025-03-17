Сибига обсудил с министром Южной Кореи будущее северокорейских военнопленных
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой, во время которого они обсудили сотрудничество по обращению с северокорейскими военнопленными. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.
Отмечается, что Чо Тэ Юль подтвердил обязательство поддерживать украинский народ и заявил, что Сеул готов принять северокорейских военнопленных, захваченных Украиной, если они выразят желание переехать в Южную Корею.
В прошлом месяце журналисты американской газеты The Wall Street Journal взяли интервью у северокорейских военных, которых Силы обороны взяли в плен на Курском направлении. Оба корейца тогда утверждали, что им никто не платил за участие в боях. В целом они думали, что едут воевать против армии Южной Кореи, которая якобы помогала Украине.
Военнопленные тогда также признали, что возвращение их или их сослуживцев в Северную Корею может быть опасным них же.
- 11 января стало известно, что ВСУ взяли в плен военных из Северной Кореи в Курской области. Они уже дают показания СБУ. Бойцы ССО показали видео этой операции.
- 21 января 2025 года Зеленский заявил, что Северная Корея потеряла 4000 из 12 000 своих военных, участвующих в боях в Курской области.
- 6 февраля стало известно, что Украина может выдать Южной Корее пленных солдат КНДР, но переговоры еще не ведутся.
- 19 февраля сообщалось, что северокорейцы, воюющие за Россию, думали, что в ВСУ есть южнокорейцы.