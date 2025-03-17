Сибіга обговорив з міністром Південної Кореї майбутнє північнокорейських військовополонених
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою, під час якої вони обговорили співпрацю у питанні поводження з північнокорейськими військовополоненими. Про це пише Reuters з посиланням на зовнішньополітичне відомство Південної Кореї.
Зазначається, що Чо Те Юл підтвердив зобов'язання підтримувати український народ та заявив, що Сеул готовий прийняти північнокорейських військовополонених, захоплених Україною, якщо вони висловлять бажання переїхати до Південної Кореї.
Минулого місяця журналісти американської газети The Wall Street Journal взяли інтерв'ю у північнокорейських військових, яких Сили оборони взяли у полон на Курському напрямку. Обидва корейці тоді стверджували, що їм ніхто не платив за участь у боях. Загалом же вони думали, що їдуть воювати проти армії Південної Кореї, яка нібито допомагала Україні.
Військовополонені тоді також визнали, що повернення їх чи їхніх товаришів по службі до Північної Кореї може бути небезпечним для них самих.
- 11 січня стало відомо, що ЗСУ взяли в полон військових із Північної Кореї у Курській області. Вони вже дають свідчення СБУ. Бійці ССО показали відео цієї операції.
- 21 січня 2025 року Зеленський заявив, що Північна Корея втратила 4000 із 12 000 своїх військових, які беруть участь у боях у Курській області.
- 6 лютого стало відомо, що Україна може видати Південній Кореї полонених солдатів КНДР, але переговори ще не ведуться.
- 19 лютого повідомлялося, що північнокорейці, які воюють за Росію, думали, що у ЗСУ є південнокорейці.