Сибіга обговорив з міністром Південної Кореї майбутнє північнокорейських військовополонених

Чо Те Юл (Фото: ЕРА/YONHAP)

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою, під час якої вони обговорили співпрацю у питанні поводження з північнокорейськими військовополоненими. Про це пише Reuters з посиланням на зовнішньополітичне відомство Південної Кореї.

Зазначається, що Чо Те Юл підтвердив зобов'язання підтримувати український народ та заявив, що Сеул готовий прийняти північнокорейських військовополонених, захоплених Україною, якщо вони висловлять бажання переїхати до Південної Кореї.

Минулого місяця журналісти американської газети The Wall Street Journal взяли інтерв'ю у північнокорейських військових, яких Сили оборони взяли у полон на Курському напрямку. Обидва корейці тоді стверджували, що їм ніхто не платив за участь у боях. Загалом же вони думали, що їдуть воювати проти армії Південної Кореї, яка нібито допомагала Україні.

Військовополонені тоді також визнали, що повернення їх чи їхніх товаришів по службі до Північної Кореї може бути небезпечним для них самих.