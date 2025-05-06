Украина вернула из плена 205 воинов – фото

Среди тех, кого обменяли, защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта

Вернувшийся из плена украинский воин (Фото: Владимир Зеленский)

Состоялся обмен пленных, благодаря которому Украина вернула из плена 205 воинов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди тех, кого обменяли – защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.

"Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюремную систему с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности", – написал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто работал над обменом, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, выступавшие посредником.

"Благодарю тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", – написал президент.

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский