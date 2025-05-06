Украина вернула из плена 205 воинов – фото
Состоялся обмен пленных, благодаря которому Украина вернула из плена 205 воинов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Среди тех, кого обменяли – защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.
"Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюремную систему с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности", – написал Зеленский.
Президент поблагодарил всех, кто работал над обменом, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, выступавшие посредником.
"Благодарю тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", – написал президент.
- В марте Зеленский сообщал, что Украина с начала полномасштабной войны вернула из российского плена более 4300 человек.
- 19 апреля Украине удалось вернуть из российского плена 277 человек. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, защищавшие Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.