Росія засудила австралійця до 13 років ув'язнення. Австралія розкритикувала та пообіцяла звільнити

В Австралії заявили Росії, що їхній громадянин – військовополонений і ставлення до нього має бути відповідним

Оскар Дженкіс (скриншот відео)

В Австралії розкритикували вирок суду невизнаної терористичної "Луганської народної республіки" австралійцю за участь у бойових діях на боці українських військ. Міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг назвала судовий процес фіктивним, повідомляє Reuters.

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За її словами, уряд Австралії "приголомшений фіктивним судовим процесом і 13-річним вироком", винесеним 33-річному Оскару Дженкінсу.

"Будучи повноправним військовослужбовцем регулярних Збройних сил України, Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії ясно дав зрозуміти Росії, що йому повинен бути наданий захист, який надається йому як військовополоненому. Росія зобов'язана ставитися до нього відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно з гуманним ставленням", – заявила голова МЗС.

За її словами, уряд Австралії має намір співпрацювати з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб домогтися звільнення Дженкінса.

Громадянин Австралії перед поїздкою в Україну працював учителем у Мельбурні. Як стверджує російська пропаганда, Дженкінс служив у ЗСУ нібито в період із березня по грудень 2024 року. А 16 грудня 2024 року він зник біля Миколаївки Луганської області.

16 травня 2025 року російський суд засудив його до 13 років в'язниці та визнав "найманцем", який воював на боці України проти РФ. Повідомляється, що Дженкінс відбуватиме покарання у в'язниці суворого режиму.