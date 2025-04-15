Росія вперше засудила свого військового за здачу в полон ЗСУ. У ЦПД пояснили, навіщо

Роман Іванишин (Скриншот: Радіо Свобода)

У Росії фігуранта першої справи про добровільну здачу в український полон засудили до 15 років колонії, повідомив російський пропагандистський ресурс Комерсант. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив у коментарі LIGA.net, що цим вироком Росія переслідує одразу декілька цілей.

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Комерсант, посилаючись на джерело, "близьке до однієї зі сторін", повідомив, що Південно-Сахалінський гарнізонний військовий суд засудив молодшого сержанта 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Романа Іванишина, обвинуваченого в добровільній здачі в полон, до 15 років колонії суворого режиму з позбавленням військового звання.

Іванишину закинули здачу в полон і ще одну спробу здачі, а також дезертирство.

Комерсант писав, що Іванишин працював гірничим майстром на Сахаліні, його мобілізували. На одному з відео він розповідав, що 10 червня 2023 року потрапив у полон ЗСУ в районі села Степове, виступив проти війни та закликав інших військових до втечі. Слідство стверджує, що Іванишин двічі намагався здатися ЗСУ.

У січні 2024 року Іванишина обміняли, але після повернення до Росії він опинився під слідством.

Керівник ЦПД Коваленко наголосив, що перша ціль РФ у цьому вироці – антипропагандистська робота.

"Це доводить, що всі звернення росіян, які потрапляють у наш полон, все, що вони говорять, впливає на російське суспільство і, швидше за все, на кількість добровольців, які за гроші приходять підписувати контракт. Ми знаємо, що по регіонах Росії така кількість дійсно зменшилась", – наголосив він.

Цим вироком росіяни демонструють: Іванішин публічно виступав проти війни – і його засудили. Це сигнал усім, хто потенційно може потрапити в український полон, щоб вони відмовлялися від публічності і їхні голоси не чули в Росії, стверджує Коваленко.

Друга ціль – зменшити кількість полонених, яких доводиться обмінювати.

Коваленко зазначив, що Росія не хоче обмінювати своїх полонених і віддавати українських, використовуючи воїнів Сил оборони як інструмент проти військово-політичного керівництва України. Цю тактику росіяни застосовують із 2014 року.

"Коли не вдається обмінювати людей, то, як думають росіяни, українці, родичі [полонених] будуть бунтувати. А коли є достатня, велика кількість росіян для обміну, то їм доводиться щось робити. Тут вони мов прямо кажуть своєму суспільству про два виходи: або ви себе вбиваєте, щоб не потрапляти в полон до ЗСУ, або ви все одно сядете у в’язницю. Там на фронті розбирайтесь, що вам ближче", – додав керівник ЦПД.