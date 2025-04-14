Полонений китаєць заявив, що грошима за контракт з армією РФ користувалися росіяни

Полонені громадяни КНР (Фото: Євгенія Мазур/LIGA.net)

Полонений громадянин Китаю Чжан Ренбо розповів, що його карткою, на яку надійшли кошти за підписання контракту з російською армією, користувалися виключно росіяни. Про це стало відомо на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

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"Ситуація була така, що я отримав на картку 200 000 рублів [майже $2500 за офіційним курсом]. Але фактично цією карткою я не міг користуватися, тому був змушений звертатися за допомогою до товариша, іншого громадянина Китаю", – розповів військовополонений, відповідаючи на запитання про виплату за підписання контракту з армією РФ.

За його словами, ці гроші разом з телефоном, на якому було встановлено застосунок, пов’язаний із карткою, періодично забирали росіяни й використовували під приводом витрат на пальне чи на зарядні пристрої.

"Фактично цими грошима я не міг користуватися", – уточнив полонений китаєць.

8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.

Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.

У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.