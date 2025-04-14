Пленный китаец заявил, что деньгами за контракт с армией РФ пользовались россияне

Пленные граждане КНР (Фото: Евгения Мазур/LIGA.net)

Пленный гражданин Китая Чжан Ренбо рассказал, что его картой, на которую поступили средства за подписание контракта с российской армией, пользовались исключительно россияне. Об этом стало известно на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Ситуация была такова, что я получил на карточку 200 000 рублей [почти $2500 по официальному курсу]. Но фактически этой карточкой я не мог пользоваться, поэтому был вынужден обращаться за помощью к товарищу, другому гражданину Китая", — рассказал военнопленный, отвечая на вопрос о выплате за подписание контракта с армией РФ.

По его словам, эти деньги вместе с телефоном, на котором было установлено приложение, связанное с картой, периодически забирали россияне и использовали под предлогом расходов на топливо или зарядные устройства.

"Фактически этими деньгами я не мог пользоваться", – уточнил пленный китаец.

8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.

В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.

В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.