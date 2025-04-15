Россия впервые осудила своего военного за сдачу в плен ВСУ. В ЦПД объяснили, зачем

Роман Иванишин (Скриншот: Радио Свобода)

В России фигурант первого дела о добровольной сдаче в украинский плен приговорен к 15 годам колонии, сообщил российский пропагандистский ресурс Коммерсантъ. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил в комментарии LIGA.net, что этим приговором Россия преследует сразу несколько целей.

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Коммерсант, ссылаясь на источник, "близкий к одной из сторон", сообщил, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Романа Иванишина, обвиняемого в добровольной сдаче в плен, к 15 годам колонии.

Иванишину вменили сдачу в плен и еще одну попытку сдачи, а также дезертирство.

Коммерсант писал, что Иванишин работал горным мастером на Сахалине, его мобилизовали. На одном из видео он рассказывал, что 10 июня 2023 попал в плен ВСУ в районе села Степное, выступил против войны и призвал других военных к бегству. Следствие утверждает, что Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ.

В январе 2024 года Иванишина обменяли, но по возвращении в Россию он оказался под следствием.

Руководитель ЦПД Коваленко подчеркнул, что первая цель РФ в этом приговоре – антипропагандистская работа.

"Это доказывает, что все обращения россиян, попадающих в наш плен, все, что они говорят, влияет на российское общество и, скорее всего, на количество добровольцев, которые за деньги приходят подписывать контракт. Мы знаем, что по регионам России такое количество действительно уменьшилось", – подчеркнул он.

Этим приговором россияне демонстрируют: Иванишин публично выступал против войны – и был осужден. Это сигнал всем, кто может попасть в украинский плен, чтобы они отказывались от публичности и их голоса не слышали в России, утверждает Коваленко.

Вторая цель – уменьшить количество пленных, которых приходится обменивать.

Коваленко отметил, что Россия не хочет менять своих пленных и отдавать украинских, используя воинов Сил обороны как инструмент против военно-политического руководства Украины. Эту тактику россияне используют с 2014 года.

"Когда не удается обменивать людей, то, как думают россияне, украинцы, родственники [пленных] будут бунтовать. А когда есть достаточное, большое количество россиян для обмена, то им приходится что-то делать. Здесь они будто прямо говорят своему обществу о двух выходах: или вы себя убиваете, чтобы не попадать в плен в ВСУ, или вы все равно сядете в тюрьму. Там на фронте разбирайтесь, что вам ближе", – добавил руководитель ЦПД.