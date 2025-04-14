"Я начал терять сознание". Пленный китаец рассказал, как РФ использовала химоружие

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Гражданин Китая Ван Гуанцзюнь рассказал, что Россия использовала химическое оружие, когда он сдавался в плен украинским военным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

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"Мы в украинском блиндаже попали под обстрел. Вероятно, это было химическое оружие, потому что нечем дышать. А украинский командир говорил, как спастись от этого газа. В это время я уже чувствовал, что теряю силы. Потом почувствовал, что кто-то схватил за шиворот и вытащил на свежий воздух", – сказал он.

По словам китайца, впоследствии действие газа повлияло на его зрение, сейчас он не слишком хорошо видит.

Он добавил, что был глубоко поражен помощью украинского командира.

"Единственное, о чем я тогда думал, чтобы рядом была мама и спасла меня. Других мнений не было", – подытожил Ван.