"Я не ожидал такой ситуации". Пленный китаец рассказал, как он попал в армию РФ
Гражданин Китая Чанг Ренбо, которого украинские военные взяли в плен на Донецком направлении в начале апреля, рассказал, что попал в ряды российской оккупационной армии после путешествия по России. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.
"Я сначала поехал в Россию с целью путешествовать, а потом решил заработать немного денег. Но я не ожидал, что в конце концов я окажусь именно в такой ситуации, на войне", – рассказал китаец.
Он подчеркнул, что "никому бы не советовал участвовать в этой войне".
"До того как я попал на войну, я почти ничего не знал об Украине. Преимущественно это была какая-то информация из новостей. Но после того, как мы попали в плен, нас перевезли в безопасное место, к нам относятся хорошо, нас даже накормили МакДональдз", – сказал Чанг.
Обращаясь к согражданам, он подчеркнул: "Все, что Россия говорила, оказалось ложью. Россия не так сильна, как они говорят, и Украина гораздо сильнее, чем они нам говорили".
- 8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он сообщил, что у Украины есть данные по меньшей мере о 155 китайцах, участвующих в войне на стороне РФ. Впоследствии президент опубликовал видео с допросом пленных граждан КНР.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений. В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.
- 10 апреля в МИД Китая заявили, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет под собой фактов.