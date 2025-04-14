"Я не ожидал такой ситуации". Пленный китаец рассказал, как он попал в армию РФ

Китаец, которого Силы обороны взяли в плен в начале апреля, рассказал, как он оказался на войне против Украины и что думает о конфликте

Фото: Евгения Мазур/LIGA.net

Гражданин Китая Чанг Ренбо, которого украинские военные взяли в плен на Донецком направлении в начале апреля, рассказал, что попал в ряды российской оккупационной армии после путешествия по России. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я сначала поехал в Россию с целью путешествовать, а потом решил заработать немного денег. Но я не ожидал, что в конце концов я окажусь именно в такой ситуации, на войне", – рассказал китаец.

Он подчеркнул, что "никому бы не советовал участвовать в этой войне".

"До того как я попал на войну, я почти ничего не знал об Украине. Преимущественно это была какая-то информация из новостей. Но после того, как мы попали в плен, нас перевезли в безопасное место, к нам относятся хорошо, нас даже накормили МакДональдз", – сказал Чанг.

Обращаясь к согражданам, он подчеркнул: "Все, что Россия говорила, оказалось ложью. Россия не так сильна, как они говорят, и Украина гораздо сильнее, чем они нам говорили".