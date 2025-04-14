"Я не очікував такої ситуації". Полонений китаєць розповів, як він потрапив до армії РФ

Китаєць, якого Сили оборони взяли у полон на початку квітня, розповів, як він опинився на війні проти України та що думає про конфлікт

Фото: Євгенія Мазур/LIGA.net

Громадянин Китаю Чанг Ренбо, якого українські військові взяли у полон на Донецькому напрямку на початку квітня, розповів, що потрапив до лав російської окупаційної армії після того, як подорожував Росією. Про це він заявив на пресконференції, передає кореспондентка LIGA.net.

"Я спочатку поїхав до Росії з метою подорожувати, а потім вирішив заробити трішки грошей. Але я не очікував, що зрештою я опинюся саме у такій ситуації, на війні", – розповів китаєць.

Він наголосив, що "нікому не радив би брати участь у цій війні".

"До того, як я потрапив на війну, я майже нічого не знав про Україну. Переважно, це була якась інформація з новин. Але після того, як ми потрапили у полон, нас перевезли у безпечне місце, до нас ставляться добре, нас навіть нагодували МакДональдз", – сказав Чанг.

Звертаючись до співгромадян, він наголосив: "Усе, що Росія казала, виявилося брехнею. Росія не така сильна, як вони говорять, і Україна набагато сильніша, ніж вони нам казали".