"Я не очікував такої ситуації". Полонений китаєць розповів, як він потрапив до армії РФ
Громадянин Китаю Чанг Ренбо, якого українські військові взяли у полон на Донецькому напрямку на початку квітня, розповів, що потрапив до лав російської окупаційної армії після того, як подорожував Росією. Про це він заявив на пресконференції, передає кореспондентка LIGA.net.
"Я спочатку поїхав до Росії з метою подорожувати, а потім вирішив заробити трішки грошей. Але я не очікував, що зрештою я опинюся саме у такій ситуації, на війні", – розповів китаєць.
Він наголосив, що "нікому не радив би брати участь у цій війні".
"До того, як я потрапив на війну, я майже нічого не знав про Україну. Переважно, це була якась інформація з новин. Але після того, як ми потрапили у полон, нас перевезли у безпечне місце, до нас ставляться добре, нас навіть нагодували МакДональдз", – сказав Чанг.
Звертаючись до співгромадян, він наголосив: "Усе, що Росія казала, виявилося брехнею. Росія не така сильна, як вони говорять, і Україна набагато сильніша, ніж вони нам казали".
- 8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Він повідомив, що Україна має дані про щонайменше 155 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. Згодом президент опублікував відео з допитом полонених громадян КНР.
- Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні й вимагати пояснень. У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.
- 10 квітня в МЗС Китаю заявили, що твердження стосовно участі громадян Китаю на боці Росії у війні проти України нібито не має під собою фактів.