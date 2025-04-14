"Я почав втрачати свідомість". Полонений китаєць розповів, як РФ використала хімзброю

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Громадянин Китаю Ван Гуанцзюнь розповів, що Росія використала хімічну зброю, коли він здавався у полон українським військовим. Про це він заявив на пресконференції у Києві, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ми в українському бліндажі потрапили під обстріл. Ймовірно, це була хімічна зброя, бо не було чим дихати. А український командир казав, як урятуватися від цього газу. У цей час я вже відчував, що втрачаю сили. Потім відчув, що хтось схопив за комір і витягнув на свіже повітря", – сказав Ван.

За словами китайця, згодом дія газу вплинула на його зір, зараз він не дуже добре бачить.

Він додав, що був глибоко вражений допомогою українського командира.

"Єдине, про що я тоді думав, аби поряд була мама і врятувала мене. Інших думок не було", – підсумував Ван.