"Я почав втрачати свідомість". Полонений китаєць розповів, як РФ використала хімзброю
Громадянин Китаю Ван Гуанцзюнь розповів, що Росія використала хімічну зброю, коли він здавався у полон українським військовим. Про це він заявив на пресконференції у Києві, передає кореспондентка LIGA.net.
"Ми в українському бліндажі потрапили під обстріл. Ймовірно, це була хімічна зброя, бо не було чим дихати. А український командир казав, як урятуватися від цього газу. У цей час я вже відчував, що втрачаю сили. Потім відчув, що хтось схопив за комір і витягнув на свіже повітря", – сказав Ван.
За словами китайця, згодом дія газу вплинула на його зір, зараз він не дуже добре бачить.
Він додав, що був глибоко вражений допомогою українського командира.
"Єдине, про що я тоді думав, аби поряд була мама і врятувала мене. Інших думок не було", – підсумував Ван.
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