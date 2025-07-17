Необоснованное и абсурдное решение – Сибига о запрете на въезд трем офицерам в Венгрию
Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие меры в ответ", – подчеркнул он.
Перед этим венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна запрещает въезд начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, полковнику Виталию Ткаченко; командующему войсками Оперативного командования "Запад", бригадному генералу Владимиру Шведюку и главе департамента мобилизации Минобороны, полковнику Роману Юзвенко.
Запрет связан с тем, что Будапешт обвиняет офицеров в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации на Закарпатье.
- 10 июля в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли информацию о якобы избиении венгра, что привело к его смерти. По данным военных, погибший был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.
- Реагируя на обострение со стороны Венгрии, спикер украинской дипломатии Тихий заявлял, что если у Будапешта есть беспокойство о судьбе этнических венгров, проживающих в Украине, то ему надо требовать от России прекращения войны.
- Несмотря на украинскую позицию, 15 июля венгерский премьер Орбан заявил, что потребует от ЕС ввести санкции против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК на Закарпатье.
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