Необоснованное и абсурдное решение – Сибига о запрете на въезд трем офицерам в Венгрию

Украина оставляет за собой право на надлежащие ответные меры, отметил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: ЕРА/Mykola Tys)

Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие меры в ответ", – подчеркнул он.

Перед этим венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна запрещает въезд начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, полковнику Виталию Ткаченко; командующему войсками Оперативного командования "Запад", бригадному генералу Владимиру Шведюку и главе департамента мобилизации Минобороны, полковнику Роману Юзвенко.

Запрет связан с тем, что Будапешт обвиняет офицеров в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации на Закарпатье.