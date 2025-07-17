Необґрунтоване та абсурдне рішення – Сибіга про заборону на в'їзд трьом офіцерам до Угорщини
Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь", – підкреслив він.
Перед цим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що країна забороняє в'їзд начальнику управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, полковнику Віталію Ткаченку; командувачу військ Оперативного командування "Захід", бригадному генералу Володимиру Шведюку та голові департаменту мобілізації Міноборони, полковнику Роману Юзвенку.
Заборона пов'язана з тим, що Будапешт звинувачує офіцерів у нібито причетності до смерті угорця після мобілізації на Закарпатті.
- 10 липня у Сухопутних військах Збройних Сил України спростували інформацію про нібито побиття угорця, що призвело до його смерті. За даними військових, загиблий був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.
- Реагуючи на загострення з боку Угорщини, речник української дипломатії Тихий заявляв, що якщо в Будапешта є занепокоєння долею етнічних угорців, які мешкають в Україні, то йому треба вимагати від Росії припинення війни.
- Попри українську позицію, 15 липня угорський прем'єр Орбан заявив, що вимагатиме від ЄС запровадити санкції проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК на Закарпатті.
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