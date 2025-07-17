Необґрунтоване та абсурдне рішення – Сибіга про заборону на в'їзд трьом офіцерам до Угорщини

Україна залишає за собою право на належні заходи у відповідь, зазначив голова МЗС

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА/Mykola Tys)

Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь", – підкреслив він.

Перед цим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що країна забороняє в'їзд начальнику управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, полковнику Віталію Ткаченку; командувачу військ Оперативного командування "Захід", бригадному генералу Володимиру Шведюку та голові департаменту мобілізації Міноборони, полковнику Роману Юзвенку.

Заборона пов'язана з тим, що Будапешт звинувачує офіцерів у нібито причетності до смерті угорця після мобілізації на Закарпатті.