Сибіга доповів Зеленському щодо ситуації з українцями, яких Росія депортує до Грузії
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги, зокрема щодо ситуації з громадянами України, яких Росія депортує до Грузії. Про зустріч повідомив Офіс президента.
Зеленський та Сибіга підсумували роботу з партнерами у Європейському Союзі щодо 18-го пакета санкцій. Зеленський доручив синхронізувати пакет в українській юрисдикції.
"Працюємо також із країнами Європи поза ЄС, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів", – додав глава держави.
Також Сибіга розповів про домовленості зі США, які зараз у роботі. Україна розраховує на результати й зміцнення співпраці з Америкою, готує на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема щодо подальших відносин зі США, акцентував Зеленський.
"Також міністр доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території", – повідомив президент.
Зараз дипломати займаються організацією транзиту громадян до України.
Обговорили президент з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів.
- 11 липня 2025 року МЗС повідомило, що після 10 років незаконного ув’язнення в Росії до України повернувся Андрій Коломієць. 7 липня окупанти депортували українця до Грузії без документів.
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