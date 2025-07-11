Політвʼязень Андрій Коломієць повернувся в Україну після 10 років увʼязнення в Росії

Андрій Коломієць (Фото: Cуспільне)

Андрій Коломієць після 10 років незаконного ув’язнення в Росії, повернувся до України. Сьогодні він перетнув молдовсько-український кордон, повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, Андрій Коломієць повернувся в Україну транзитом через Грузію та Молдову.

"Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування цієї людини в пункті прописку, негайно консули з ним зв'язалися та з'ясували, що в нього немає документів, які посвідчують особу. Власне, це і було причиною перебування в цьому пункті пропуску", – розповів Тихий.

Консульство України в Грузії оформило йому всі необхідні документи. Після цього посольства України в Грузії та Молдові організували перехід Андрія Коломійця до Грузії та подальший переїзд до Молдови.

Станом на зараз він уже перебуває на території України.

Андрія Коломійця 10 червня 2016 року визнали винним і засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх працівників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, а також у зберіганні наркотичних речовин. Українця затримали на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезли до Криму.

Андрій Коломієць вийшов з колонії в Краснодарі 15 січня 2025 року. Проте одразу після звільнення його затримали та відправили до Центру тимчасового тримання іноземців МВС РФ у Гулькевицькому районі.

Російський суд на наступний день вирішив залишити його в Центрі до 14 квітня. А вже наприкінці місяця Кримська правозахисна група повідомила, що цей термін подовжили ще на 90 діб.

Після завершення терміну Росія 7 липня депортувала Коломійця до Грузії без документів.

Його декілька діб тримали на пункті контролю Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, в Північній Осетії. Коломієць скаржився на нелюдські умови утримання в буферній зоні. А 10 липня йому оформили необхідні українські документи.