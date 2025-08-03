Росія распространяет фейк про отказ Киева забрать украинцев на границе с Грузией – ЦПД
Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что Киев якобы не забирает своих граждан, в том числе военнопленных и бывших заключенных, с нейтральной территории. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
В дезинформации утверждается, что Украина якобы отказывается принимать около 90 своих граждан на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, расположенном в Грузии на границе с Россией.
"Цель фейка – дискредитировать Украину как государство, которое якобы "бросает своих", – заявили в ЦПД.
По данным центра, в этой ситуации все граждане Украины, имеющие подтверждающие документы, получают помощь и возвращаются домой.
"Украинское консульство в Тбилиси выдает уведомления, подтверждающие готовность оформить удостоверение на возвращение в Украину. Но такое удостоверение могут получить только те, чье гражданство подтверждено. Если человек не является гражданином Украины, консул не имеет оснований оформлять документы", – пояснил Центр.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты незаконно вывозили осужденных с временно оккупированных территорий. Когда срок наказания этих людей истек, их отпустили со справками в руках, которые не являются документами для пересечения границы.
Решение о въезде таких людей с территории России в Грузию принимает грузинская сторона.
В ЦПД добавили, что с начала этой ситуации Украина действует системно: вопросом занимаются Офис президента, Министерство иностранных дел, Главное управление разведки, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмен.
- 19 июля Сибига доложил Зеленскому про ситуацию с украинцами, которых Россия депортирует в Грузию. Дипломаты занимаются организацией транзита граждан в Украину.
- В тот же день министр иностранных дел призвал Россию отправлять украинцев не на границу с Грузией, а сразу на границу с Украиной.
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