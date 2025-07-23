Стамбульські домовленості. Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими – фото

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У середу, 23 липня, відбувся дев'ятий етап обміну полоненими між Україною та Росією в межах Стамбульських домовленостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Цього дня додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.

"Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх Стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", – написав президент.

Президент уточнив, що військові, які повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що цього разу вдалося звільнити військовослужбовців Збройних Сил України, бійців Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції.

Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів. Частина звільнених воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя.

Повертається з полону останній із захисників острова Зміїний – боєць ДПСУ. Наймолодшому звільненому виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років.

Загалом додому повернули українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського