Стамбульські домовленості. Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими – фото
У середу, 23 липня, відбувся дев'ятий етап обміну полоненими між Україною та Росією в межах Стамбульських домовленостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Цього дня додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.
"Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх Стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", – написав президент.
Президент уточнив, що військові, які повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки.
Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що цього разу вдалося звільнити військовослужбовців Збройних Сил України, бійців Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції.
Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів. Частина звільнених воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя.
Повертається з полону останній із захисників острова Зміїний – боєць ДПСУ. Наймолодшому звільненому виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років.
Загалом додому повернули українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.
- 22 липня Зеленський заявляв, що Україна очікує на декілька обмінів полоненими військовими та цивільними, про які Київ та Москва домовились під час другого раунду переговорів у Туреччині в червні.
- 23 липня президент розповів, що цілий день триває підготовка до нового етапу обміну полоненими.
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