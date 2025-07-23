Стамбульские договоренности. Украина и Россия провели девятый этап обмена пленными – фото

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В среду, 23 июля, состоялся девятый этап обмена пленными между Украиной и Россией в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В этот день домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

"Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних Стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал", – написал президент.

Президент уточнил, что возвращающиеся сегодня военные защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что на этот раз удалось освободить военнослужащих Вооруженных Сил Украины, бойцов Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров. Часть освобожденных воинов попала в плен во время обороны Мариуполя.

Возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный – боец ГПСУ. Самому молодому освобожденному исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет.

В общем домой вернули украинцев, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского