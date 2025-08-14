Украина вернула из плена 84 человека: некоторые из них были в неволе более 10 лет – фото

Обмен пленными (Фото: Коордштаб)

В четверг, 14 августа, Украина вернула из российского плена 84 человека – военных и гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, почти всем из возвращенных домой военных и гражданских нужна медицинская помощь и значительная реабилитация.

Среди освобожденных гражданских есть и те, кто содержался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Также удалось вернуть домой военных, оборонявших Мариуполь.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что это уже 67-й обмен пленными. В его рамках освобождены 33 военных и 51 гражданский украинец.

Особенность этого обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, задержанных на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осужденных на длительные сроки заключения – от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней – он был пленен в Донецкой области еще в 2014 году.

Также домой возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 год. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

Среди освобожденных гражданских украинцев есть 27-летний мужчина, которого россияне незаконно лишили свободы в 2016 году. На тот момент ему было всего 18 лет.

Кроме гражданских домой возвращаются защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Из неволи удалось вызволить 10 офицеров.

Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которых удерживали с марта и апреля 2022 года. Большинство освобожденных гражданских и военных испытывают проблемы со здоровьем и инвалидность.

Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, самому старшему исполнилось – 74 года, из которых семь последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что среди освобожденных – полковник, пограничник из мариупольского гарнизона, воевавший еще с 2014 года. Был ранен, но продолжил защищать Украину. Оккупанты долгое время удерживали его в Еленовке.

