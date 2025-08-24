Украина вернула из плена журналиста Хилюка и экс-мера Херсона Николаенко – фото

Почти все освобожденные на День Независимости защитники провели в плену более трех лет

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В воскресенье, 24 августа, Украина вернула из плена военнослужащих и гражданских, в частности журналиста Дмитрия Хилюка. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года", – написал президент.

Читайте также Снова без "Азова". Как проходят и что скрывают обмены военнопленными

Президент подчеркнул, что в этот день удалось освободить журналиста Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022 года.

"Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались", – добавил президент.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что домой вернулись военные и восемь гражданских. Все освобожденные защитники принадлежат к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет.

Вернувшиеся военнослужащие обороняли город Мариуполь, Луганское, Донецкое, Харьковское, Запорожское, Херсонское, Николаевское, Киевское, Сумское направления, охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию. Также увидят родных попавшие в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму.

Коордштаб подтвердил освобождение Хилюка и Марка Калиуша. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах. Среди освобожденных гражданских также медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь". Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

14 августа Украина вернула из российского плена 84 человека – военных и гражданских. Некоторые из них были в плену более 10 лет.